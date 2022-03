Nouvelle Scène, Tremplin Musical Ploudalmézeau, 7 mai 2022, Ploudalmézeau.

Nouvelle Scène, Tremplin Musical Rue Tanguy Du Châtel L’Arcadie Ploudalmézeau

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 22:00:00 Rue Tanguy Du Châtel L’Arcadie

Ploudalmézeau Finistère Ploudalmézeau

Venez découvrir et soutenir les talents de demain.

L’École de Musique d’Iroise organise le 7 mai prochain la première édition de son Tremplin Musical afin de donner leur chance aux talentueux groupes amateurs du Pays d’Iroise et d’ailleurs. Ces derniers auront ainsi l’opportunité de se produire devant un public et d’être lauréats de ce concours, parrainé par Paul’O de The Voice, également président du jury. Des lots musicaux seront décernés aux meilleurs (tournée sur le Pays d’Iroise ; première partie d’un concert prestigieux ; enregistrement d’un titre…).

Le public est attendu pour les encourager et participer au vote à partir de 14h à l’Arcadie à Ploudalmézeau.

Concert du vainqueur et d’un groupe tête d’affiche à 20h – entrée libre. Possibilité de restauration sur place.

Renseignements et inscriptions (pour les groupes) : 02.98.32.97.85 ou musique@ccpi.bzh

musique@ccpi.bzh http://musique.pays-iroise.bzh/

dernière mise à jour : 2022-03-07 par