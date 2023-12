P’tit bal de l’ADMT Veyras Nouvelle salle des fêtes, Veyras (07), 21 décembre 2023 17:30, .

P’tit bal de l’ADMT Veyras Jeudi 21 décembre, 18h30 Nouvelle salle des fêtes, Veyras (07) 5 euros d’adhésion à l’asso

Scène ouverte

Un petit bal sympa avec les musiciens et chanteurs qui veulent faire danser.

On adhère une fois et on peut ensuite venir aux 5 petits bals de la saison.

On apporte quelque chose à manger ou à boire et on grignotte tous ensemble

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

