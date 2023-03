Petit bal de Veyras Nouvelle salle des fêtes, Veyras (07)

Petit bal de Veyras Jeudi 6 avril, 18h30 Nouvelle salle des fêtes, Veyras (07) Adhésion à l'Association Chaque dernier jeudi avant les vacances scolaires, les cours de danses de l'ADMTV se concluent par un Petit Bal. L'animation musicale est assurée par les ateliers de chants et d'instruments de l'association, ou plus largement du bassin privadois.Tout le monde est bienvenue pour jouer, danser, et partager le repas après le bal. Adhésion à l'association nécessaire (5 euros) pour des règles d'assurance.

2023-04-06T18:30:00+02:00 – 2023-04-06T22:30:00+02:00

