avec DiaTao Nouvelle salle des fêtes, Veyras (07) Nouvelle salle des fêtes, 07000 Veyras, France [{« link »: « mailto:roselyne.massart@orange.fr »}, {« link »: « mailto:hemecejad@yahoo.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39877 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 14h30 Atelier Danses suivi à 18h0o d’un bal avec DIA TAO 14h30 – Atelier avec Elodie DAUBIN variantes scottish, Mazurka et bourrée 18h00 – bal avec DIA TAO 20h30 repas partagé prévoir un plat sucré ou salé , prévoyez assiette verre et couverts si quelques musiciens veulent faire profiter de leur talent , n’hésitez pas à venir ave votre instrument, on vous attend nombreux réservation conseillée roselyne.massart@orange.fr ou 06 98 65 39 85 hemecejad@yahoo.fr source : événement Atelier -stage suivi d’un bal trad publié sur AgendaTrad

