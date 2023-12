Marché de Noël Nouvelle salle des fêtes Sévignacq-Meyracq, 10 décembre 2023 10:00, Sévignacq-Meyracq.

Sévignacq-Meyracq,Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noël

Au Programme : Nombreux stands et Artisanat,

Ateliers et jeux pour enfants,

Père et Mère Noël,

Buvette et Réstauration..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Nouvelle salle des fêtes Place de l’Europe

Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market

Program: Numerous stands and crafts,

Workshops and games for children,

Santa and Mother Christmas,

Refreshments and food.

Mercado de Navidad

Programa: Numerosos puestos de venta y artesanía,

Talleres y juegos para niños,

Papá y Mamá Navidad,

Refrescos y comida.

Weihnachtsmarkt

Auf dem Programm: Zahlreiche Stände und Kunsthandwerk,

Workshops und Spiele für Kinder,

Weihnachtsmann und -frau,

Getränke und Verpflegung.

