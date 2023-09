Remise des prix de Franchement Bois 2023 Nouvelle salle des fêtes de Rully Rully, 13 octobre 2023, Rully.

FIBOIS BFC vous convie à la remise des prix de Franchement Bois 2023.

La remise des prix aura lieu le vendredi 13 octobre après-midi à la salle des fêtes de Rully (71).

Programme :

13h30 – 14h00 : accueil des participants

14h00 – 15h00 : visite de l’opération de réhabilitation de la salle des fêtes de Rully en présence du maître d’ouvrage et de l’architecte

15h00 – 16h30 : présentation des vidéos et prise de parole des lauréats

16h30 – 17h30 : discussions autour d’un verre de l’amitié

Inscription gratuite et obligatoire

Nouvelle salle des fêtes de Rully 6 Pl. de la Mairie, 71150 Rully Rully 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Nouvelle salle des fêtes rénovée avec beaucoup de bois Stationnement possible sur la place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

@FIBOIS BFC