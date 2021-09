Ganges Ganges Ganges, Hérault NOUVELLE SAISON DU THEATRE DE L ALBAREDE Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

NOUVELLE SAISON DU THEATRE DE L ALBAREDE 2021-09-10 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-30 21:00:00 21:00:00

Ganges Hérault

Ganges Hérault C’est avec plaisir que le théâtre de L’ Albarède rouvre ses portes au public. De 19h à 20h15, un échange avec le public sur la réouverture sera organisé. S’en suivra une conférence sur la thématique de la mécanique du rire par impromptu par la Compagnie Provisoire “A table avec Feydeau”, jusqu’à 21h.

+33 4 67 73 15 62

