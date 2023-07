Sancerre sous la Toile – La lyre Léréenne Nouvelle Place Sancerre, 16 juillet 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Découvrez la magie de Sancerre sous la Toile avec la lyre Léréenne !

Venez danser et profiter d’un mélange magistral de sons captivants et de mélodies envoûtantes, éveillant vos sens et vous emportant vers de nouvelles dimensions musicales..

2023-07-16

Nouvelle Place

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Discover the magic of Sancerre under the Canvas with the Lyre Léréenne!

Come dance and enjoy a masterful blend of captivating sounds and spellbinding melodies, awakening your senses and taking you into new musical dimensions.

¡Descubra la magia de Sancerre bajo el lienzo con la Lyre Léréenne!

Ven a bailar al ritmo de una mezcla magistral de sonidos cautivadores y melodías hechizantes, que despertarán tus sentidos y te llevarán a nuevas dimensiones musicales.

Entdecken Sie die Magie von Sancerre unter der Leinwand mit der Lyre Léréenne!

Tanzen Sie mit und genießen Sie eine meisterhafte Mischung aus fesselnden Klängen und betörenden Melodien, die Ihre Sinne wecken und Sie in neue musikalische Dimensionen entführen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de tourisme du Grand Sancerrois