Envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel ? Nouvelle Orientation, c’est le salon **100% digital** consacré aux nouvelles perspectives professionnelles qui se déroulera les **11 et 12 octobre 2022** Participer à Nouvelle Orientation c’est : ✔️ Participer à une expérience virtuelle inédite entièrement conçue pour soutenir les futurs entrepreneurs ou indépendants, franchisés, salariés souhaitant monter en compétences ✔️ Rencontrer de nombreuses entreprises qui vous accompagneront dans votre projet de carrière ✔️ Échanger avec les organismes de formations et de conseils pour faire un bilan sur vos compétences et les développer ✔️ Utiliser une plateforme simple et intuitive ✔️ Suivre des animations inédites comme des conférences, un concours de pitch ou même une émission TV en direct L’événement est bien entendu gratuit et accessible à tous, quel que soit votre niveau d’étude et d’expérience. Pour participer à l’événement rien de plus simple : 1- Rendez-vous sur [www.digitallevents.com/events/nouvelle-orientation/](http://www.digitallevents.com/events/nouvelle-orientation/) 2- Créez votre profil et avancez sur votre projet pro 3- Connectez-vous le jour j pour échanger avec les partenaires d’avenir, les entreprises et les organismes de formations qui vous accompagnent ! N’attendez plus pour rejoindre l’aventure ! ✨ ❗❗Vous êtes une entreprise ou un organisme de formation et vous souhaitez participer au salon ? Contactez l’agence au 04 28 38 49 15 ou rendez-vous sur [www.digitallevents.com](https://digitallevents.com/) ❗❗ À bientôt sur Nouvelle Orientation !

