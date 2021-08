NOUVELLE MUSIQUE CLASSIQUE IRANIENNE Alhambra, 7 novembre 2021, Genève.

**Festival LES NUITS DU MONDE** Ce concert est le fruit d’une rencontre féconde entre Sepideh Raissadât, figure incontournable du chant persan, et l’ensemble Sepidâr qui réunit des jeunes maîtres de la musique classique Iranienne. Tout cela sous la houlette de Siavash Imani. Le programme aborde une facette méconnue de la riche tradition orale et écrite de la musique persane : les compositions du début du XXe siècle qui témoignent de la rencontre d’une société, d’une culture et d’une tradition avec la modernité occidentale. Ce changement coïncide notamment avec l’ouverture du premier conservatoire de musique en Iran et la combinaison d’instruments persans et occidentaux autant de sources nouvelles d’inspiration que les musiciens traditionnels sauront faire leurs. Ce concert met en valeur les subtilités de cette alliance en explorant certaines compositions de plusieurs grands maîtres de cette période tels Parviz Iranpour (1901-1971), Hossein Golegolâb (1895-1985), Reza Mahjoubi (1898- 1954). —— Sepideh Raissadat : chant Siavash Imani : direction, târ et setâr Houshmand Ebadi : ney Sina Danesh : kamancheh Sina Khoshk Bijari : percussions Aria Mohafez : santur —– En collaboration avec Horansounds —– Concert enregistré par RTS, Espace 2

