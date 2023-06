Table ronde Histoire et Généalogie en Haut-Quercy Nouvelle mairie (face au parking municipal) Carennac, 8 juillet 2023, Carennac.

Carennac,Lot

Une dizaine d’associations régionalistes entre Martel et Teyssieu partagent leurs recherches et méthodes de travail. Ateliers de perfectionnement. Ventes de publications

Adulte. Gratuit. Verre de l’amitié offert. Sur réservation.

2023-07-08 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-08 17:00:00. EUR.

Nouvelle mairie (face au parking municipal)

Carennac 46110 Lot Occitanie



A dozen regional associations between Martel and Teyssieu share their research and working methods. Advanced workshops. Sales of publications

Adults. Free admission. Glass of friendship offered. On reservation

Una docena de asociaciones regionales entre Martel y Teyssieu comparten sus investigaciones y métodos de trabajo. Talleres avanzados. Venta de publicaciones

Adultos. Entrada gratuita. Se ofrece una copa de amistad. Previa reserva

Ein Dutzend regionalistischer Vereinigungen zwischen Martel und Teyssieu tauschen sich über ihre Forschungen und Arbeitsmethoden aus. Workshops zur Verbesserung der Kenntnisse. Verkauf von Publikationen

Erwachsene. Kostenlos. Angebotenes Glas der Freundschaft. Auf Vorbestellung

