Valenciennes Le Phenix Nord, Valenciennes Nouvelle histoire de la danse en Occident (Seuil) 2. La danse contemporaine par Laura Cappelle, Boris Charmatz, Patrick Germain-Thomas Le Phenix Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Valenciennes

Nouvelle histoire de la danse en Occident (Seuil) 2. La danse contemporaine par Laura Cappelle, Boris Charmatz, Patrick Germain-Thomas Le Phenix, 15 novembre 2021, Valenciennes. Nouvelle histoire de la danse en Occident (Seuil) 2. La danse contemporaine par Laura Cappelle, Boris Charmatz, Patrick Germain-Thomas

Le Phenix, le lundi 15 novembre à 19:00

L’histoire de la danse contemporaine est déjà longue. Pensée comme « danse d’aujourd’hui » depuis un demi-siècle, elle évolue régulièrement dans ses formes, ses lieux et les rapports qu’elle entretient avec le public. À l’occasion du dernier spectacle du chorégraphe Boris Charmatz, cette rencontre reviendra sur le(s) sens que l’on peut donner aujourd’hui au contemporain, et sur la manière dont cette notion s’est inscrite dans l’histoire de la danse – tout en continuant à interpeller et à stimuler les artistes de la scène actuelle.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Pour le dernier spectacle du chorégraphe Boris Charmatz, on reviendra sur le sens que l’on peut donner au contemporain et sur la façon dont cette notion s’est inscrite dans l’histoire de la danse. Le Phenix boulevard Henri Harpignies Valenciennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Valenciennes Autres Lieu Le Phenix Adresse boulevard Henri Harpignies Ville Valenciennes lieuville Le Phenix Valenciennes