Roubaix Centre Chorégraphique National - Ballet du Nord Nord, Roubaix Nouvelle histoire de la danse en occident Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Nouvelle histoire de la danse en occident Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord, 4 novembre 2021, Roubaix. Nouvelle histoire de la danse en occident

Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord, le jeudi 4 novembre à 20:00

**Proposée par Citéphilo**, cette conférence met de côté l’approche chronologique de l’histoire de la danse pour explorer une histoire du mouvement bien moins linéaire ! En écho aux contributions des journalistes et universitaires invitées, **les artistes du Ballet du Nord donnent corps aux courants et œuvres évoqués** au cours d’un voyage depuis les origines de la création contemporaine jusqu’à nos jours. **Conférence présentée par François Frimat** philosophe, président du festival Latitudes Contemporaines Avec **Laura Cappelle**, sociologue, journaliste, critique de danse **Marie Glon**, maîtresse de conférences en danse à l’Université de Lille **Aude Thuriès**, docteure en danse de l’Université de Lille, enseignante en culture chorégraphique **Sylvain Groud**, chorégraphe, directeur du Ballet du Nord, Centre Chorégraphique National de Roubaix-Hauts de France

Gratuit sur réservation

Proposée par Citéphilo, cette conférence met de côté l’approche chronologique de l’histoire de la danse pour explorer une histoire du mouvement bien moins linéaire ! Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 33 rue de l’Epeule, 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T20:00:00 2021-11-04T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Centre Chorégraphique National - Ballet du Nord Adresse 33 rue de l'Epeule, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Centre Chorégraphique National - Ballet du Nord Roubaix