Marché de Noël Nouvelle Halle Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Marché de Noël Nouvelle Halle, 10 décembre 2022, Chateauneuf-sur-loire. Marché de Noël 10 – 24 décembre, les samedis Nouvelle Halle

Voir https://www.chateauneuf-sur-loire.com/

Marché pour Noël Nouvelle Halle Place de la Nouvelle Halle, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire Marché de Noël sous la Nouvelle Halle et animations en centre-ville le samedi 24 décembre (balade en calèche, structure gonflable et père Noël)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T09:00:00+01:00

2022-12-24T17:00:00+01:00 Pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Nouvelle Halle Adresse Place de la Nouvelle Halle, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Nouvelle Halle Chateauneuf-sur-loire

Nouvelle Halle Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Marché de Noël Nouvelle Halle 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Nouvelle Halle Nouvelle Halle 10 décembre 2022 Châteauneuf-sur-Loire Nouvelle Halle Chateauneuf-sur-loire

Chateauneuf-sur-loire