Saintes Musée archéologique Charente-Maritime, Saintes Nouvelle exposition permanente ! Musée archéologique Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Nouvelle exposition permanente ! Musée archéologique, 18 septembre 2021, Saintes. Nouvelle exposition permanente !

Musée archéologique, le samedi 18 septembre à 15:00 Gratuit. Places limitées selon protocole sanitaire en vigueur.

Présentation de la nouvelle exposition permanente du musée, avec Matthieu Dussauge, conservateur en chef des musées et de l’amphithéâtre de Saintes. Musée archéologique Esplanade André-Malraux 17100 Saintes Saintes Saint-Pallais Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Musée archéologique Adresse Esplanade André-Malraux 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Musée archéologique Saintes