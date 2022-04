Nouvelle exposition des collections Musée régional d’art contemporain, 14 mai 2022 13:00, Sérignan.

Nuit des musées Nouvelle exposition des collections Musée régional d’art contemporain Samedi 14 mai, 13h00 Entrée libre

Comme chaque année, c’est l’occasion pour le musée de renouveler entièrement son accrochage pour proposer une nouvelle variation à partir de son fonds aujourd’hui constitué de plus de 560 œuvres.

Commissariat : Clément Nouet

Farah ATASSI, Yves BÉLORGEY, Pierre BISMUTH, Ulla VON BRANDENBURG, Andrea BÜTTNER, Isabelle CORNARO, Daniel DEZEUZE, Jimmie DURHAM, Guillaume LEBLON, Renée LEVI, Jean MESSAGIER, Côme MOSTA-HEIRT, Matt MULLICAN, Markus RAETZ, Bernard RANCILLAC, Francisco TROPA, Emmanuel VAN DER MEULEN, Anne-Charlotte FINEL, Masaki NAKAYAMA, Sylvain FRAYSSE, Nicolas DAUBANES, John WOOD, Paul HARRISON, Anne-Lise COSTE

Les dernières acquisitions sont dévoilées à travers un parcours qui refuse les rapprochements traditionnels et offre un dialogue entre les oeuvres d’artistes de générations différentes pour permettre un nouveau regard sur les collections du musée. L’accrochage ne suit pas une chronologie mais propose des rapprochements formels, stylistiques ou poétiques avec une diversité de médiums (peintures, dessins, photographies, sculptures, installations…), permettant de découvrir des artistes phares de la scène contemporaine.

Chaque salle du musée a été pensée en faisant la part belle aux nouvelles acquisitions 2020 qui entrent en dialogue avec la collection historique du Mrac et une partie des 170 œuvres de la collection du Fonds national d’art contemporain en dépôt au Mrac par le Cnap depuis mai 2016.

Un aller-retour permanent entre le réel et l’imaginaire, entre le monde et sa réinvention poétique, entre un monde parcouru et un monde fantasmé sera proposé au visiteur au travers des nouvelles acquisitions, qu’il s’agisse de la projection d’Anne Charlotte Finel qui allie la beauté à l’inquiétante étrangeté, la sérénité à l’anxiété ; de l’installation de Masaki Nakayama basée sur des photographies dans lesquelles l’enregistrement du corps devient partie intégrante de l’œuvre ; des briques de terre cuite rangées sur des étagères de Nicolas Daubanes, objets énigmatiques offrant plusieurs lectures ou encore le tableau instinctif d’Anne-Lise Coste.

Grâce à l’introduction de ces nouvelles œuvres, le Mrac souhaite favoriser l’émergence d’un nouveau regard sur ses collections, allant au-delà du regard qu’engage une présentation traditionnelle, chronologique ou encore thématique. Des œuvres d’artistes d’époques différentes dialogueront entre elles (Jean Messagier et Andrea Buttner ; Guillaume Leblon et Côme Mosta-Heirt, ou Daniel Dezeuze et Farah Atassi), d’autres ouvriront de nouvelles perspectives (Pierre Bismuth, Markus Raetz, Guillaume Leblon) et des interrogations (Ulla von Brandenburg, Renée Levi).

Sans donner de réponses, cette nouvelle exposition des collections invite à regarder le monde d’une autre façon.

Situé à Sérignan au bord de la Méditerranée, le Mrac est un lieu artistique et touristique incontournable. Vaste et spacieux avec ses 3200 m², il soutient et présente aussi bien des artistes français qu’internationaux, et invente de nouvelles formes de médiation à l’art. La collection du musée, qui propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours, vient d’être augmentée d’un dépôt exceptionnel du Fonds national d’art contemporain. En façade, l’ensemble composé de l’œuvre Rotation de Daniel Buren et Les Femmes fatales de Erró, vient d’enrichi par l’installation de Bruno Peinado Il faut reconstruire l’Hacienda.

Le musée, inauguré en septembre 2006 et géré par la région depuis 2010, est installé dans une ancienne cave viticole. En mai 2016, le musée se dote d’un nouvel espace de 430 m², situé au premier étage de la Poste adjacente. Ce développement ambitionne de renforcer l’attractivité du musée à l’échelle de la nouvelle grande région et d’améliorer la mise en valeur de ses collections et la richesse de sa programmation temporaire.

Les salles d’exposition présentent de grands volumes baignés de lumière naturelle. Dans cette atmosphère conviviale et lumineuse, différents espaces s’offrent aux visiteurs: un cabinet d’arts graphiques, des espaces d’expositions permanents et temporaires, et une librairie-boutique.

La collection du musée, forte de plus de 460 œuvres, propose au public un regard sur la création des années 1970 à nos jours. Elle s’articule en grands ensembles mettant l’accent sur certaines périodes de l’histoire de l’art (Paysagisme Abstrait, Art Conceptuel, Supports/Surfaces, Figuration Narrative, scène artistique actuelle), évacuant toute tentative encyclopédique. Composée en partie de dons d’artistes et de collectionneurs de la région, elle offre par là-même un focus sur Supports/Surfaces et la Figuration Narrative.

Grâce à la création de nouvelles réserves en mai 2016, le Mrac bénéficie pour cinq ans d’un dépôt d’œuvres de la collection du Fonds national d’art contemporain gérée par le Cnap. Ce dépôt, exceptionnel de par son ampleur (170 œuvres déposées, soit une augmentation de 38% de la collection du musée) va permettre de découvrir des accrochages de collections plus variés et ancrés historiquement. Par ce dépôt, le Mrac rejoint ainsi une liste prestigieuse de musées français pour lesquels le Cnap a consenti à des dépôts longs, parmi lesquels le Centre Pompidou de Paris, le Capc de Bordeaux ou encore les musées de Saint-Étienne ou de Grenoble.

En façade de l’extension, l’œuvre pérenne de Bruno fait le lien avec le bâtiment initial, tout en proposant une interaction avec celle de Daniel Buren. Avec cette œuvre extérieure, le Mrac, tel un musée à ciel ouvert, devient un élément fort du paysage urbain, interpellant sur leur passage les visiteurs et les passants.

En voiture : A9, sortie Béziers-centre, D 37 ou A9, sortie Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan puis Centre administratif et culturel, Coordonnées GPS : Latitude : 43.2804, Longitude : 3.2809, Parking gratuit, En transports en commun : TER ou TGV : arrêt gare de Béziers, Bus à la gare : Ligne 16, direction Valras > Sérignan, arrêt promenade

http://mrac.languedocroussillon.fr

By car: A9, taken(brought) out taken(brought) out Béziers-centre, D 37 or A9, Béziers-ouest, D 19, Suivre Valras, Sérignan then Administrative centre and cultural, GPS Address and phone number: Degree of latitude: 43.2804, Degree of longitude: 3.2809, free Parking lot, In public transportation: TER or TGV(HST): stop(ruling) parks Béziers, Bus at the station: Line 16, direction(management) Valras> Sérignan, stop(ruling) walk Free entry Saturday 14 May, 13:00

Located in Sérignan at the edge of the Mediterranean Sea, Mrac is an inescapable(major) artistic and tourist place. Large and ample with his(her,its) 3200 m ², he(it) supports and presents French artists as well as international, and invents new forms of mediation in art. The collection of the museum, which proposes a look to the public on creation from 1970s to our days, has just been increase by an exceptional deposit(warehouse) of the National Art Collection of Contemporary Art. In facade, the set(group) compound(made up) of work Rotation of Daniel Buren and The femmes fatales de Err ó, comes of enriching by the installation of Bruno Peinado Il needs to rebuild the Hacienda.

The museum, inaugurated in September, 2006 and managed by the region since 2010, is installed(settled) in an old(former) wine-making cellar. In May, 2016, the museum acquires a new space of 430 m ², located on the first floor by adjacent Post office. This development aims to reinforce the attractivité of the museum on the scale of the new big(great) region and to improve the emphasising of its collections and the wealth of its temporary programme planning(programming).

Exhibition halls present big(great) volumes bathed by natural light. In this convivial and bright atmosphere, different spaces offer themselves to the visitors: a cabinet(office) of graphic arts, permanent and temporary spaces of exhibitions(exposures), and a bookshop-shop.

The collection of the museum, strong of more than 460 works, proposes a look to the public on creation from 1970s to our days. She articulates(is expressed) in large sets putting the emphasis over certain periods of the history of art (Abstract Landscape painting, Conceptual Art, Supports/surfaces(Media), Narrative Playing bit parts, current artistic stage(scene)), evacuating any encyclopaedic attempt. Consisted partly of gifts(donations) of artists and of collectors of the region, she(it) offers a focus thereabouts on Supports/surfaces(Media) and the Narrative Playing bit parts.

Thanks to the creation of new reserves in May, 2016, Mrac benefits for five years of a deposit(warehouse) of works of the collection of the National Art Collection of Contemporary Art managed by Cnap. This deposit(warehouse), exceptional all over its scale (170 registered works, that is an increase of 38 % of the collection of the museum) is going to allow to discover collisions(hangings) of collections more various and anchored historically. By this deposit(warehouse), Mrac joins so a prestigious list of French museums for which Cnap agreed to long deposits(warehouses), among which the Centre Pompidou of Paris, Capc of Bordeaux or else the museums of Saint-Etienne or of Grenoble.

In facade of extension, the permanent work of Bruno makes link with the initial building(ship), while proposing a correlation with that of Daniel Buren. With this external work, Mrac, like an open-air museum, becomes a strong element of the urban landscape, calling out(questioning) on their passage to the visitors and to the passer-bys.

Comisaría: Clément Nouet

Farah ATASSI, Yves BÉLORGEY, Pierre BISMUTH, Ulla VON BRANDENBURG, Andrea BÜTTNER, Isabelle CORNARO, Daniel DEZEUZE, Jimmie DURHAM, Guillaume LEBLON, Renée LEVI, Jean MESSAGIER, Côme MOSTA-HEIRT, Matt MULLICAN, Markus RAETZ, Bernard RANCILLAC, Francisco TROPA, Emmanuel VAN DER MEULEN, Anne-Charlotte FINEL, Masaki NAKAYAMA, Sylvain FRAYSSE, Nicolas DAUBANES, John WOOD, Paul HARRISON, Anne-Lise COSTE

Las últimas adquisiciones se revelan a través de un recorrido que rechaza los acercamientos tradicionales y ofrece un diálogo entre las obras de artistas de diferentes generaciones para permitir una nueva mirada sobre las colecciones del museo. El enganche no sigue una cronología sino que propone aproximaciones formales, estilísticas o poéticas con una diversidad de medios (pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, instalaciones…), permitiendo descubrir a artistas emblemáticos de la escena contemporánea. Cada sala del museo ha sido diseñada destacando las nuevas adquisiciones 2020 que entran en diálogo con la colección histórica del Mrac y una parte de las 170 obras de la colección del Fondo Nacional de Arte Contemporáneo en depósito en el Mrac por el Cnap desde mayo de 2016.

Un viaje de ida y vuelta permanente entre lo real y lo imaginario, entre el mundo y su reinvención poética, entre un mundo recorrido y un mundo fantaseado será propuesto al visitante a través de las nuevas adquisiciones, la proyección de Anne Charlotte Finel que combina la belleza con la inquietante extrañeza, la serenidad con la ansiedad; la instalación de Masaki Nakayama basada en fotografías en las que la grabación del cuerpo se convierte en parte integrante de la obra; ladrillos de terracota colocados en estantes de Nicolas Daubanes, objetos enigmáticos que ofrecen varias lecturas o el cuadro instintivo de Anne-Lise Coste.

Gracias a la introducción de estas nuevas obras, el Mrac desea favorecer la emergencia de una nueva mirada sobre sus colecciones, yendo más allá de la mirada que compromete una presentación tradicional, cronológica o incluso temática. Obras de artistas de diferentes épocas dialogarán entre sí (Jean Messagier y Andrea Buttner; Guillaume Leblon y Como Mosta-Heirt, o Daniel Dezeuze y Farah Atassi), otros abrirán nuevas perspectivas (Pierre Bismuth, Markus Raetz, Guille Lebaumon) y de las interrogaciones (Ulla von Brandenburg, Renée Levi). Sin dar respuestas, esta nueva exposición de colecciones invita a mirar el mundo de otra manera.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 13:00

146 avenue de la Plage, 34410 Sérignan 34410 Sérignan Occitanie