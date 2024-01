Nouvelle Exposition à Cap Sciences Spéciale 3-6 ans ! Cap Sciences Bordeaux, samedi 17 février 2024.

Nouvelle Exposition à Cap Sciences Spéciale 3-6 ans ! Embarquez pour une aventure magique, dans l’univers du jeu ! Dès le 17 février 2024, découvrez un nouvel espace réserver aux enfants de 3 à 6 ans Le P’tit Cap. 17 février 3 mars Cap Sciences Tarif unique 4,50€ (enfant et adulte doivent être muni d’un ticket)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-03T14:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00

Saviez-vous que les jouets sont de formidables outils de découverte du monde pour les enfants ?

Explorez « le P’tit Cap » en famille, le nouvel espace de Cap Sciences dédié aux plus petits. Un lieu fait de jouets et de jeux aux dimensions extraordinaires, peuplé de petits personnages surprenants qui éveilleront la curiosité de tous !

Explorez la faune et la flore locale dans la forêt magique, découvrez les fruits et légumes dans le potager party, suivez l’aventure de papillon rouge dans le livre sonore et expérimentez divers phénomènes physiques tels que l’équilibre, l’assemblage d’engrenages ou encore les jeux de miroirs…

Ici, tout est jeu, et ça tombe bien car c’est grâce à eux que les enfants apprennent à bouger, à comprendre, à communiquer, à ressentir et à découvrir le monde !

Dans cet espace, les enfants…

Découvrent leur environnement proche, urbain et péri-urbain

Reconnaissent des sons, des odeurs

Se repèrent dans le temps et dans l’espace

Manipulent des engrenages et trouvent la bonne combinaison

Construisent avec adresse et agilité

Reproduisent un modèle

Construisent une suite logique et dénombrent

Estiment des capacités

Découvrez « Le P’tit Cap », le nouvel espace pour les 3-6 ans, une invitation à jouer, rêver et grandir !

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/exposition/grand-public/le-ptit-cap/?utm_source=open-agenda&utm_medium=article »}]

exposition cap science

Matthieu Lusignan