Venez découvrir la nouvelle exposition collective The Art Cycle dans le 3e arrondissement de Paris ! La nouvelle exposition collective The Art Cycle se tiendra dans le 3e arrondissement de Paris du 8 au 11 juin. Rendez-vous jeudi 8 juin à 18h pour le vernissage, c’est l’occasion parfaite de partager un moment convivial avec les artistes et l’équipe TAC autour de champagne et gourmandises ! Vous pourrez également assister à notre fameux défilé d’oeuvres d’art dans les rues de Paris, et à diverses activités les jours suivants (live painting, fresque murale, vente de tote bags…). Au plaisir de vous retrouver bientôt ! The Art Cycle 79 rue des Gravilliers 75003 Paris Contact : https://www.theartcycle.fr/home contact@theartcycle.fr https://www.facebook.com/TheArtCycle.fr/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheArtCycle.fr/?locale=fr_FR https://www.theartcycle.fr/blog/expo-tac-arts-et-metiers.html

The Art Cycle Image du défilé lors de notre dernière expo

