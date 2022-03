Nouvelle édition du festival de littérature jeunesse “Livre comme l’air” Roissy Pays de France Roissy-en-France Catégories d’évènement: Roissy-en-France

Val-d'Oise

Nouvelle édition du festival de littérature jeunesse “Livre comme l’air” Roissy Pays de France, 8 mars 2022, Roissy-en-France. Nouvelle édition du festival de littérature jeunesse “Livre comme l’air”

du mardi 8 mars au samedi 9 avril à Roissy Pays de France

L’évènement fête son retour avec une nouvelle édition pas tout à fait sage, qui se déroulera du **mardi 8 mars au samedi 9 avril 2022**, dans le **réseau des médiathèques de Roissy Pays de France et les lieux partenaires.** Avec des expositions, des spectacles et ateliers, des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs, la nouvelle thématique “**Bêtises, malices et autres facéties**” s’invite dans une programmation espiègle à souhait ! Du mardi 8 mars au samedi 9 avril 2022, le festival de littérature jeunesse fête son retour. Roissy Pays de France 6bis avenue avenue Charles de Gaulle Roissy-en-France Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T10:30:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T10:30:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T10:30:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T10:30:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T10:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T10:30:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T10:30:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T10:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T10:30:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T10:30:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T10:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T10:30:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T10:30:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T10:30:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T10:30:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T10:30:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T10:30:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T10:30:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T10:30:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T10:30:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T10:30:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T10:30:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T10:30:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T10:30:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T10:30:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T10:30:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T10:30:00;2022-04-04T10:00:00 2022-04-04T10:30:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T10:30:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T10:30:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T10:30:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T10:30:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Roissy-en-France, Val-d'Oise Autres Lieu Roissy Pays de France Adresse 6bis avenue avenue Charles de Gaulle Ville Roissy-en-France lieuville Roissy Pays de France Roissy-en-France Departement Val-d'Oise

Roissy Pays de France Roissy-en-France Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roissy-en-france/

Nouvelle édition du festival de littérature jeunesse “Livre comme l’air” Roissy Pays de France 2022-03-08 was last modified: by Nouvelle édition du festival de littérature jeunesse “Livre comme l’air” Roissy Pays de France Roissy Pays de France 8 mars 2022 Roissy Pays de France Roissy-en-France Roissy-en-France

Roissy-en-France Val-d'Oise