Chant, instruments, initiation et éveil musical, les inscriptions sont ouvertes pour tous les enfants dès 1 an et jusqu’à 7 ans. Cette nouvelle école musicale, près du métro Glacière dans le 13e, propre dès le plus jeune âge un éveil à la musique : pouponnière de 1 à 2 ans, jardin musical de 3 à 4 ans, initiation de 4 à 6 ans, transition au solfège cp / ce1. L’Académie donne également des cours individuels d’instruments : guitare, harpe, piano, violon, violoncelle, batterie. Tous ces cours peuvent être pris en français ; certains instruments peuvent être dispensés dans une autre langue, soit à des élèves souhaitant apprendre la musique dans leur langue ou à tous ceux désirant améliorer leur apprentissage de la langue dans leur cours d’instrument. 1, rue Henri Becque (13e) Académie Musicale du 13e Glacière 1 rue Henri Becque 75013 Paris Contact : http://aimparis.fr 01 45 65 01 02 am12@aimparis.fr https://www.facebook.com/AIMP75/ https://www.facebook.com/AIMP75/

