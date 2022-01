Nouvelle donne – Live Comedy prod / Festival d’Impros à la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nouvelle donne – Live Comedy prod / Festival d'Impros à la Ruche Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 25 mars 2022, Nantes.

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Théâtre d’impros. Deux personnages, un lien les unit, défini par le public… Le lien sera fixe, mais les variations autour nous surprendront sans cesse au gré des cartes « action » que les joueurs vont s’imposer pour modifier le cours de la scène… Ellipse, flash-back, inversion… Jusqu’où iront-ils ? Distribution :Guillaume Boit, Jeremy Sanaghéal en alternance avec Anne-Laure Chauvet Durée : 1h Tout public à partir de 7 ans Dans le cadre du Festival d’Impros à la Ruche (24 au 27 mars 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

