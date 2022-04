Nouvelle donne Fabrique à Impros (La), 29 avril 2022, Nantes.

2022-04-29

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non de 9€ à 12€ Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com Tout public

Engagez-vous sur un bateau de pêche, détournez-le, traversez le Pacifique, prenez le Transsibérien, offrez-vous une bonne paire de basket à Moscou, revenez à Nantes en courant et foncez voir Nouvelle Donne ! Deux comédiens, une situation de départ, des milliers de possibilités. Laissez-vous embarquer au cœur d’une expérience ludique qui prouve qu’en impro, on sait souvent d’où on part, mais jamais où on va. Laissez-vous embarquer dans cette expérience improvisée aux frontières de l’absurde et des figures de style à la Queneau. Laissez-vous embarquer dans cette aventure… enfin, le mot est peut-être un peu fort car objectivement, il y a peu de chances que cela change votre vie. Laissez-vous embarquer dans un descriptif de spectacle long et sans ponctuation dont le seul but avoué ou non est d’atteindre le nombre minimal de mots requis pour être affiché sur le site de la Fabrique à Impros et ainsi assurer correctement la promotion de l’événement à venir d’ailleurs je vous ai dit que c’était improvisé et que ça nous faisait très plaisir d’être sur scène tous les deux ensemble pour vous non je ne crois pas eh bien voilà on est très contents. Un duo d’impro inspiré des jeux de cartes de style “apéro”, de et avec Jérémy Sanaghéal et Guillaume Boit. Durée : environ 1h.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/