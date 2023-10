Troisième rencontre du réseau interrégional franco-allemand « Diversité et Participation » / DiPa Nouvelle-Aquitaine Troisième rencontre du réseau interrégional franco-allemand « Diversité et Participation » / DiPa Nouvelle-Aquitaine, 4 mars 2024, . Troisième rencontre du réseau interrégional franco-allemand « Diversité et Participation » / DiPa 5 – 8 mars 2024 Nouvelle-Aquitaine Gratuit sur inscription Vous êtes professionnel.le.s et multiplicateur-ice.s des secteurs du travail social, de la jeunesse et du domaine interculturel ? Vous travaillez dans l’enseignement ou l’insertion et l’orientation professionnelle? Vous êtes engagés dans l’éducation sportive, culturelle ou artistique ? Et bien, cette information est pour vous ! Du 05 au 08 mars 2024 aura lieu la troisième rencontre du réseau interrégional franco-allemand « Diversité et Participation » entre acteurs issus de Nouvelle-Aquitaine et de Hesse. La rencontre aura lieu l’année prochaine en Nouvelle-Aquitaine, le lieu exact sera communiqué ultérieurement. Cette rencontre est ouverte à toute personne qui souhaite découvrir la coopération franco-allemande, monter un projet franco-allemand et/ou développer son réseau en Nouvelle-Aquitaine et en Hesse. Save the date !

Plus d’informations à venir. Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-05T00:00:00+01:00 – 2024-03-05T23:59:00+01:00

2024-03-08T00:00:00+01:00 – 2024-03-08T23:59:00+01:00 Rencontre Professionnelle pexels / Ingo Joseph Détails Autres Lieu Nouvelle-Aquitaine Adresse Nouvelle-Aquitaine Lieu Ville Nouvelle-Aquitaine latitude longitude 45.403937;0.37562

Troisième rencontre du réseau interrégional franco-allemand « Diversité et Participation » / DiPa Nouvelle-Aquitaine 2024-03-04 2024-03-04 was last modified: by Troisième rencontre du réseau interrégional franco-allemand « Diversité et Participation » / DiPa Nouvelle-Aquitaine 4 mars 2024