Webinaire OFAJ sur les programmes de mobilité franco-allemands Nouvelle-Aquitaine Webinaire OFAJ sur les programmes de mobilité franco-allemands Nouvelle-Aquitaine, 7 novembre 2023, . Webinaire OFAJ sur les programmes de mobilité franco-allemands Mardi 7 novembre, 17h00 Nouvelle-Aquitaine Gratuit sur inscription Tu souhaites partir une année en Allemagne pour découvrir le système éducatif et avoir une première expérience à l’international ? Tu ne sais pas par où commencer ?

Alors participe au webinaire d’information organisé par l’OFAJ, le PAD (KMK) et France Education International le Mardi 7 novembre 2023 de 17h à 18h !

Parmi les programmes présentés : FranceMobil & Mobiklasse.de (OFAJ)

Le Volontariat Franco-allemand (OFAJ)

Le programme d’échange d’assistants de langue (PAD et FEI) D’anciens participants témoigneront également de leur mobilité.

Inscription au webinaire ICI. Tu recevras le lien pour te connecter avec la confirmation d'inscription.

