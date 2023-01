Nouvelle année à fêter tous ensemble ! Gymnase Cités Unies COSEC Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Gratuit Tout public Pour 2023, l’équipe municipale a souhaité renouveler la cérémonie des vœux. Désormais, ce sera un rendez-vous unique, quel que soit son quartier. Autre nouveauté : la cérémonie aura lieu un samedi après-midi. Un créneau plus accessible aux familles que le soir en semaine.Ce sera l’occasion de passer en revue les faits marquants de 2022 et les projets à venir, mais aussi d’échanger avec les élus et les autres habitants. La cérémonie sera traduite en langue des signes. Elle se terminera par un verre de l’amitié en musique. Plus d’infos Gymnase Cités Unies COSEC Château de Rezé Rezé 44400

