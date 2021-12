Saint-Laurent-de-Chamousset bibliothèque mairie St Laurent de Chamousset Rhône, Saint-Laurent-de-Chamousset NOUVELLE ANIMATION ENFANT bibliothèque mairie St Laurent de Chamousset Saint-Laurent-de-Chamousset Catégories d’évènement: Rhône

bibliothèque mairie St Laurent de Chamousset, le mercredi 22 décembre à 15:30

Inscriptions obligatoires et renseignements pendant les permanences, par mail ou en mp sur cette page. Seuls les enfants de 3/6 ans devront être accompagnés d’un adulte (avec pass sanitaire.) Séances gratuites et prioritaires pour les abonnés de la bibliothèque, les non-abonnés peuvent s’inscrire sur liste d’attente. Vite vite, les places sont limitées !

gratuit

Un moment de pause autour d’un conte bibliothèque mairie St Laurent de Chamousset mairie st laurent de chamousset Saint-Laurent-de-Chamousset Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:30:00 2021-12-22T17:30:00

