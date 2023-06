Projection « 90’s » + rencontre et animation skate Nouvel Odéon Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Projection « 90’s » + rencontre et animation skate Mercredi 5 juillet, 16h00 Nouvel Odéon Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Film sur le SKATE

90’s de Jonah Hill

États-Unis, 2018, 1h24, fiction (version anglaise sous-titrée en français)

Stevie, 13 ans, découvre une nouvelle liberté avec quatre skateurs plus âgés que lui.

+ rencontre et animation so 90’s (jeux vidéos, graph, RnB, etc.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

© 2018 Diaphana. Tous droits réservés