Cet évènement est passé Projection « 90’s » + rencontre et animation skate Nouvel Odéon Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection « 90’s » + rencontre et animation skate Nouvel Odéon Paris, 5 juillet 2023, Paris. Projection « 90’s » + rencontre et animation skate Mercredi 5 juillet, 16h00 Nouvel Odéon Séance gratuite sur inscription. Film sur le SKATE 90’s de Jonah Hill États-Unis, 2018, 1h24, fiction (version anglaise sous-titrée en français) Stevie, 13 ans, découvre une nouvelle liberté avec quatre skateurs plus âgés que lui. + rencontre et animation so 90’s (jeux vidéos, graph, RnB, etc.) Nouvel Odéon 6 rue de l’École de Médecine Paris 75006 Quartier de la Monnaie Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

2023-07-05T16:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00 © 2018 Diaphana. Tous droits réservés Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Nouvel Odéon Adresse 6 rue de l'École de Médecine Ville Paris Lieu Ville Nouvel Odéon Paris

Nouvel Odéon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/