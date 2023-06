Visite guidée de l’espace muséal Nouvel Hôpital de Navarre Arnières-sur-Iton, 16 septembre 2023, Arnières-sur-Iton.

Visite guidée de l’espace muséal Samedi 16 septembre, 09h30, 13h30, 16h00 Nouvel Hôpital de Navarre 30 pers. max, départs des visites à 9h30, 13h30 et 16h, durée 2h.

3 visites guidées et commentées du bâtiment de l’administration datant de 1866 et de l’espace muséal : le samedi 16/09 à 9h30, 13h30 et 16h (durée estimée 2H00) – Groupe de 30 personnes maximum par visite – SUR INSCRIPTION PREALABLE –

Nouvel Hôpital de Navarre 62 route de conches, 27000 Evreux Arnières-sur-Iton 27180 Orvaux Eure Normandie 02 32 31 77 87 https://www.nh-navarre.fr/le-nouvel-hopital-de-navarre/lhistoire-du-nhn/ [{« type »: « email », « value »: « musee@nh-navarre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 31 77 87 »}] Visites guidées de l’espace muséal du Nouvel Hôpital de Navarre retraçant l’histoire de la psychiatrie euroise et de son évolution. Espace muséal composé de 5 salles : histoire de son ouverture en 1866 à maintenant ; salle dédiée à la médecine, reconstitution de chambre, cuves à cidres, salle dédiée à la ferme etc. transport à proximité, parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

