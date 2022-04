Nouvel espace immersif Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Le musée d’Art et d’Industrie abrite trois principales collections d’envergure nationale et internationale : armes, rubans et cycles. Il conserve également un important fond d’objets historiques et d’arts décoratifs. Le nouvel espace immersif du musée vous enveloppe et vous plonge dans un nouveau monde sonore, mouvant, ludique. Il vous immerge dans la production stéphanoise et permet d’apprécier autrement les liens entre une bicyclette et une machine à coudre, une arme et un bijou, un ruban et un tableau…

Le nouvel espace immersif du musée vous enveloppe et vous plonge dans un nouveau monde sonore, mouvant, ludique. Il vous immerge dans la production stéphanoise.

