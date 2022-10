NOUVEL AN VIKING Chaillon Chaillon Catégories d’évènement: Chaillon

Meuse Chaillon La Brouette Coop organise pour toi une soirée Nouvel An Viking!

C’est le mercredi 2 novembre à partir de 19h

Au menu Salades et soupe de saison, poissons à la Games of trone et tartes aux pommes

Vêtis toi de ta plus belle fourrure, de tes nattes et de tes cornes y aura tes frères d armes et d’apéro.

Alors monte dans ton drakkar et rendez vous chez la Yarl Denisa! https://www.labrouettecoop.fr/ Chaillon

