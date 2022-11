Nouvel An : Soirée dansante Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Somme

Nouvel An : Soirée dansante Huppy, 31 décembre 2022, Huppy. Nouvel An : Soirée dansante

5 Rue des Moulins Huppy Somme

2022-12-31 – 2022-12-31 Huppy

Somme Huppy 80 80 Soirée animée par « Cocktail Mélody » (4 musiciens) Au menu : * Mises en bouche apéritives

* Trésor de foie gras

* Sorbet mandarine

* Gigolette de canard

* Tomate farcie et pomme de terre fourrée

* Trio de fromages et salade

* Croustillant aux chocolats

* Coupe de minuit et cotillons Sur réservation par téléphone ou via message privé Soirée animée par « Cocktail Mélody » (4 musiciens) Au menu : * Mises en bouche apéritives

* Trésor de foie gras

* Sorbet mandarine

* Gigolette de canard

* Tomate farcie et pomme de terre fourrée

* Trio de fromages et salade

* Croustillant aux chocolats

* Coupe de minuit et cotillons Sur réservation par téléphone ou via message privé lasourcehuppy@gmail.com +33 3 22 24 08 65 Huppy

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Huppy, Somme Autres Lieu Huppy Adresse 5 Rue des Moulins Huppy Somme Ville Huppy lieuville Huppy Departement Somme

Huppy Huppy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huppy/

Nouvel An : Soirée dansante Huppy 2022-12-31 was last modified: by Nouvel An : Soirée dansante Huppy Huppy 31 décembre 2022 5 Rue des Moulins Huppy Somme Huppy Somme

Huppy Somme