Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean - Les Roches Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Nouvel An Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois

Nouvel An Maison Saint Jean – Les Roches, 28 décembre 2021, Saint-Quentin-sur-Indrois. Nouvel An

du mardi 28 décembre au dimanche 2 janvier 2022 à Maison Saint Jean – Les Roches

**Le Nouvel An à la Maison Saint Jean, c’est étourdissant !** Le 31 (Vendredi) : Spectacle l’après-midi, puis réveillon, puis procession vers la nouvelle année qui commencera par la célébration de l’eucharisite. **Le Camp Spectacle** invite les étudiants à venir monter un spectacle (comédie musicale, théâtre, danses ou chants…) à partir du 28 Décembre, pour le présenter le 31 après-midi, sur le thème d’une figure de la foi pleine d’audace durant la guerre de 39-45. Le camp se poursuit jusqu’au Dimanche 2 Janvier. Deux étudiantes bien calées dans ce domaine planchent déjà sur les grandes lignes du scénario. Que tu sois un artiste en herbe, comédien dans l’âme, musicien hors pair, chanteur d’opéra… ou que tu préfères plutôt agir en coulisse avec un marteau et des clous ou une machine à coudre, tu trouveras certainement comment contribuer à ce projet fou. Un **escape-game** vous fera plonger dans l’univers inquiétant de la seconde guerre mondiale, ou pire encore, celui de la mère Crouzy et de sa farine de moutarde. “La guerre c’est rien à côté de la mère Crouzy ! ” Contactez vite le frère Thomas de la Croix, 07 69 43 53 03, pour participer à ce projet dès maintenant. **La Brigade du Réveillon** : Les mains sur la tête, bande de gourmands, laissez-passer ! (Ce n’est pas une brigade SS, mais celle de la cuisine !) Chaud devant ! La mission de bombardement chantilly de la Brigade du Réveillon en écoeurera plus d’un ! Les opérations de cette Brigade seront dirigées par le frère Sylvain-Marie. Enrôlez-vous au 06 74 20 09 61 ! **Votre groupe** : Hé oui ! Si la formule vous attire, la Maison Saint Jean aimerait aussi accueillir votre groupe pour passer avec nous ce moment inoubliable. Vous êtes une chorale ? Chanteriez-nous quelque chose le 31 après-midi ? Vous êtes une famille nombreuse ou une bande d’amis, ne pourriez-vous pas nous offrir une petite pièce dans ce spectacle ? Vous accompagnez une personne handicapée ? idem. Contactez frère Jean-Paul, 06 40 59 49 94, pour organiser tout cela au plus vite !

Le Camp Spectacle pour étudiants, du 28 au 2, 50€

La fin d’année promet d’être animé à la Maison Saint Jean grâce au camp spectacle des étudiants ! Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Les Penteries Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T23:59:00;2021-12-29T00:00:00 2021-12-29T23:59:00;2021-12-30T00:00:00 2021-12-30T23:59:00;2021-12-31T00:00:00 2021-12-31T23:59:00;2022-01-01T00:00:00 2022-01-01T23:59:00;2022-01-02T00:00:00 2022-01-02T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Autres Lieu Maison Saint Jean - Les Roches Adresse 37310 Saint Quentin sur Indrois Ville Saint-Quentin-sur-Indrois lieuville Maison Saint Jean - Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois