Nouvel an lunaire : célébrez l’année du Dragon au musée Guimet ! Musée Guimet Paris, vendredi 9 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 19h00 à 23h00

Du vendredi 09 février 2024 au dimanche 11 février 2024 :

.Tout public. payant

Certaines animations sont payantes et d’autres gratuites avec le billet d’entrée.

Tarif unique billet d’entrée au musée

Collections permanentes et expositions temporaires : 13€ (plein), 10€ (réduit)

Le weekend des 9, 10 et 11 février et mercredi 21 février 2024, le musée Guimet vous attend pour fêter en grande pompe le Nouvel an lunaire. Au programme : danse du lion, ateliers, courts-métrages, rencontres et mapping sur la façade du musée.

Programmation :

UN MAPPING INÉDIT SUR LA FAÇADE DU MUSÉE

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 février – de 18h à minuit

Pour célébrer le nouvel an lunaire et l’entrée dans l’année du Dragon, la façade du musée Guimet s’illuminera tout le weekend, dès la tombée de la nuit. Une création vidéo originale visible depuis la place d’Iéna reprendra l’imagerie populaire liée au dragon en Asie, associée à des œuvres issues des collections du musée national des arts asiatiques – Guimet.

DRAGON DE CHINE

Atelier de peinture chinoise – Samedi 10 et dimanche 11 février – de 10h15 à 12h45 et de 14h à 16h30

Venez fêter le nouvel an lunaire avec Wong Wa et le dragon !

Tarif : 140€ pour les deux jours

Réservation en ligne sur la billetterie du musée

LES PETITES FRAYEURS DU DÉMON NIAN

Parcours conté – Samedi 10 février à 14h15, 15h15 et 16h15

Un parcours conté autour du nouvel an chinois avec Justine Perrichon. Il revient chaque année lors du nouvel an pour terroriser la population mais… le démon Nian cache bien son jeu ! Parfois, il a peur, lui aussi. De quoi ? Tu le sauras en écoutant son histoire.

Durée : 40 min

Gratuit avec un billet d’entrée au musée – sans réservation dans la limite des places disponibles

DANSE DU LION

Samedi 10 février à 15h et 16h

Spectacle festif et familial, on attribue à la danse du lion le pouvoir de faire fuir les mauvais esprits et d’apporter bonheur et prospérité ! C’est avec elle que le musée Guimet célèbrera l’année du dragon, dans un tourbillon de couleurs chatoyantes, de percussions et d’acrobates. La danse du lion sera cette année exécutée par Paris Lion Sport dont la troupe voyage inlassablement en Asie orientale, notamment à Hong Kong et en Malaisie pour enrichir son répertoire et maintenir vivante une tradition séculaire.

Gratuit avec un billet d’entrée au musée – Sans réservation dans la limite des places disponibles

NOUVEL AN LUNAIRE AU MUSÉE GUIMET PAR BANH MI

Projections, tables rondes, performances artistiques et cocktail – Mercredi 21 février de 19h à 23h

En partenariat avec Banh Mi Media

Banh Mi est un collectif de créatifs qui met en lumière l’Asie et les cultures asiatiques à travers différents moyens d’expression : illustration, podcast, vidéo, reportage et événements.

Courts-métrages :

Projection de six courts-métrages sur le thème de la nourriture comme vecteur de transmission de la culture :

-Le Phở de l’amour, de Laura Bui et Maxime Cole (2m20)

-Défilé du nouvel an lunaire, de Julie Kuoch (8m)

-Phở, de Klyn Aiden et Dorian Gamba (2m20)

-Je suis personne, de Sébastien Kong et Steve Tran (10m)

-Phở Succession, de Sébastien Kong (6m)

-Banh Chung, de Aurore Nguyen (5min)

« A la table du Nouvel an lunaire » :

En quoi le nouvel an lunaire est-il vecteur de transmission culturelle ? Comment célèbre-t-on le nouvel

an lunaire dans les familles vietnamiennes et chinoises ? Que signifie cette nouvelle année placée sous

le signe du Dragon de bois ? Pourquoi l’astrologie chinoise est-elle ancrée dans les cultures asiatiques ?

Une discussion sur la transmission des coutumes lors du Nouvel an avec des spécialistes de la

gastronomie et de l’astrologie vietnamienne et chinoise.

Au programme :

-Cuisine vietnamienne pour le Tê,t avec Aurore et Khánh Ngân

-Cuisine chinoise, avec Cheffe Yin Line

-Astrologie : mythes et légendes, avec Sophie Trem

Spectacle « Quand les danseurs de Hip-hop rencontrent les danseurs de Lions »

Avec Paris Lion Sport, Thuy Shuffle Dance, Karlos (Wanted Posse) & crew.

Une performance artistique inédite combinant danse des Lions et danse Hip-hop, créée spécialement pour le musée Guimet.

Cocktail – La soirée sera suivie d’un buffet aux saveurs asiatiques.

Tarif : 18€, gratuités sur place sous conditions

Billetterie en ligne et sur place

Musée Guimet 6 place d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/fr

Musée Guimet