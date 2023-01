Nouvel an Lunaire aux Capucins Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Nouvel an Lunaire aux Capucins Brest, 28 janvier 2023, Brest . Nouvel an Lunaire aux Capucins 25 Rue de Pontaniou Les ateliers des Capucins Brest Finistère Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

2023-01-28 11:00:00 – 2023-01-28 18:30:00

Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest

Finistère Troisième édition du Nouvel An Lunaire, pour célébrer l’arrivée de l’année du Lapin aux Ateliers des Capucins le samedi 28 janvier 2023 toute la journée de 11h à 18h30. L’Institut Confucius de Bretagne propose une journée exceptionnelle à l’occasion du Nouvel An Lunaire, avec spectacles, concerts, stands et animations, démonstrations de danse, d’arts martiaux… et l’impressionnante parade du dragon et des lions géants aux Ateliers des Capucins. Un grand voyage au cœur des cultures d’Asie avec les associations chinoises, japonaises et coréennes, tant dans la culture traditionnelle que dans la pop culture pour célébrer ensemble la nouvelle année lunaire ! Toutes la programmation détaillée ci-dessous ! Ateliers et animations sur les différents stands :

– 11h00 : Atelier / dégustation des raviolis chinois par Chen Yanying de l’Institut Confucius de Bretagne

– 11h30 : Initiation à la danse du dragon par Dragon Briec

– 12h00 : Cérémonie du thé par Emile Auté

– 14h00 : Initiation des arts martiaux par École de Wushu

– 14h30 : Initiation danse chinoise (éventail) par Wushu Elorn

– 14h45 : Initiation danse KPOP par Association Kêrkorean Toute la journée de 11h à 16h :

– Différentes expositions : peinture et calligraphie, portraits de voyage, papier découpé, bonsaï, meubles anciens…

– Ateliers : calligraphie, peinture, dessin manga, papier découpé …

– Différents jeux sur table seront mis à disposition et animés par des associations et des bénévoles : jeux de cartes japonaises, mah-jong, jeux de go, jeux d’échecs chinois… Espace détente : massage sonore aux bols tibétains et massage tuina. – Jeux sportifs : du plumefoot, du Shabao, de la libellule bambou, des assiettes chinoises, du ping-pong, du badminton… Marché alimentaire de 11h à 18h30 :

Un espace de restauration vous proposera des spécialités culinaires asiatiques préparées par des traiteurs. Marché artisanal de 11h à 18h30 :

Vente de thé cultivé en France, de plants de théier, d’objets artisanaux (personnalisation à la peinture, poteries…) contact@confucius-bretagne.org +33 2 99 87 08 85 Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Ville Brest lieuville Les ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Nouvel an Lunaire aux Capucins Brest 2023-01-28 was last modified: by Nouvel an Lunaire aux Capucins Brest Brest 28 janvier 2023 25 Rue de Pontaniou Les Ateliers des Capucins Brest Finistère Brest finistère

Brest Finistère