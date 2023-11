Nouvel an lunaire à Saint-Éloi : projection Ombres chinoises Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La bibliothèque Saint-Éloi met son pôle de langues à l’honneur en célébrant le Nouvel an lunaire avec une projection Les Yeux Doc. Célébrons le Nouvel an lunaire avec un focus documentaire sur le théâtre d’ombres chinois. Sur le plateau de Loess, en Chine du Nord, une troupe ambulante de théâtre d’ombres voyage en mini-camionnette à trois roues, ravissant un public de vieillards et d’enfants, faisant briller de ses derniers feux une tradition narrative et musicale ancienne. Ombres chinoises (2016) est un film de Yi Cui, en chinois sous-titré en français, d’une durée de 80 min. samedi 10 février, 16h ados/adultes sur inscription à partir du 10 janvier Et le samedi 3 février… assistez à des lectures en chinois et en français par la librairie Le Phénix et participez à un atelier de calligraphie chinoise avec Paris Ateliers ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

