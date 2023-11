Nouvel an lunaire à Saint-Éloi : lectures par la librairie Le Phénix Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La bibliothèque Saint-Éloi met son pôle de langues à l’honneur en célébrant le Nouvel an lunaire en compagnie des libraires de la librairie Le Phénix ! En partenariat avec la librairie Le Phénix. Célébrons le Nouvel an lunaire avec des lectures en chinois ! Installez-vous confortablement à dos de dragon… c’est parti pour un voyage vers l’Asie ! Pas d’inquiétude si vous ne comprenez pas le chinois, les libraires de la librairie Le Phénix feront participer les enfants pour savoir ce qu’ils ont saisi de l’histoire grâce aux images et donneront des explications en français après la lecture. samedi 3 février, 11h tout public dès 3 ans sur inscription à partir du 3 janvier Et l’après-midi… participez à un atelier de calligraphie chinoise, en partenariat avec Paris Ateliers. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

