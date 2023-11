Nouvel an lunaire à Saint-Éloi : atelier de calligraphie chinoise Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nouvel an lunaire à Saint-Éloi : atelier de calligraphie chinoise Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 3 février 2024, Paris. Le samedi 03 février 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

La bibliothèque Saint-Éloi met son pôle de langues à l’honneur en célébrant le Nouvel an lunaire en partenariat avec Paris Ateliers. En partenariat avec Paris Ateliers. Célébrons le Nouvel an lunaire avec un atelier de calligraphie chinoise ! Issue de deux termes grecs, kallos (beauté) et graphien (acte de tracer), la calligraphie se définit comme l’art du trait et regroupe à la fois l’élégance du tracé, les proportions, le rythme, la composition des traits, la respiration des pleins et des vides. Il existe trois grands courants calligraphiques : la calligraphie chinoise (orientale), la calligraphie latine (occidentale) et la calligraphie arabe. samedi 3 février, 15h tout public dès 8 ans sur inscription à partir du 3 janvier En matinée… assistez à des lectures en chinois et en français par la librairie Le Phénix ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Paris Ateliers calligraphie chinoise Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Saint-Eloi Paris latitude longitude 48.8455290202263,2.38711103908116

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/