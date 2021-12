Paris Église Saint-Philippe du Roule Paris Nouvel an Église Saint-Philippe du Roule Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nouvel an Église Saint-Philippe du Roule, 31 décembre 2021, Paris. Nouvel an

Église Saint-Philippe du Roule, le vendredi 31 décembre à 19:00

★ 19h00 Messe d’action de grâce pour 2021 ★ 20h30 Adoration eucharistique Rosaire pour la paix ★ 23h00 Messe du Nouvel An ★ Minuit Bénédiction du St-Sacrement puis réveillon (simple et convivial) ★ 11h00 Messe solennelle Solennité de Marie, Mère de Dieu, messe du nouvel an, bénédiction et réveillon simple et convivial Église Saint-Philippe du Roule 154 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T19:00:00 2021-12-31T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Philippe du Roule Adresse 154 rue du Faubourg Saint-Honoré Ville Paris lieuville Église Saint-Philippe du Roule Paris