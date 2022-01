Nouvel an chinois Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ottrott

Nouvel an chinois Ottrott, 31 janvier 2022, Ottrott. Nouvel an chinois Ottrott

2022-01-31 – 2022-02-05

Ottrott Bas-Rhin Ottrott EUR Les senteurs d’Asie s’invitent au restaurant Saint-Léon. Régalez vos papilles avec des plats exotiques, une vraie invitation au voyage ! Les senteurs d’Asie s’invitent au restaurant Saint-Léon. +33 3 88 95 80 53 Les senteurs d’Asie s’invitent au restaurant Saint-Léon. Régalez vos papilles avec des plats exotiques, une vraie invitation au voyage ! Ottrott

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ottrott Autres Lieu Ottrott Adresse Ville Ottrott lieuville Ottrott

Ottrott Ottrott https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ottrott/