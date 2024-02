NOUVEL AN CHINOIS Mende, mardi 6 février 2024.

NOUVEL AN CHINOIS Mende Lozère

La librairie « La Livreraie » fête la littérature asiatique.

Du 6 au 10 février, la littérature asiatique sera à l’honneur avec une très belle sélection de livres à découvrir, et pour clore la semaine littéraire

Samedi 10 février, à l’occasion du no…

La librairie « La Livreraie » fête la littérature asiatique.

Du 6 au 10 février, la littérature asiatique sera à l’honneur avec une très belle sélection de livres à découvrir, et pour clore la semaine littéraire

Samedi 10 février, à l’occasion du nouvel an chinois, douceurs littéraires, gastronomiques et surprises tout au long de la journée avec deux temps forts

14h créations en origami avec Ludivine enfants de + de 7ans et adultes 8€ matériel fourni

17h découverte du Japon avec Nina, professeure de japonais

Un petit cadeau à toute personne qui viendra vêtue ou accessoirisée aux couleurs de l’Asie… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-02-10

6 rue Chaptal

Mende 48000 Lozère Occitanie lalivreraie48@gmail.com

L’événement NOUVEL AN CHINOIS Mende a été mis à jour le 2024-02-02 par 48 OT de Mende