Nouvel an chinois Gourdon Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot

Nouvel an chinois Gourdon, 25 janvier 2023, Gourdon . Nouvel an chinois Église des Cordeliers Gourdon Lot

2023-01-25 16:30:00 16:30:00 – 2023-01-25 Gourdon

Lot A partir de 16H30, sur le parvis devant l’église des Cordeliers, un goûter partagé parents-enfants. pixabay

Gourdon

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Église des Cordeliers Gourdon Lot Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Nouvel an chinois Gourdon 2023-01-25 was last modified: by Nouvel an chinois Gourdon Gourdon 25 janvier 2023 Eglise des Cordeliers Gourdon Lot Gourdon Lot

Gourdon Lot