Nouvel an Chinois Restaurant Phan Gia Gardanne, vendredi 9 février 2024.

Nouvel an Chinois Restaurant Phan Gia Gardanne Bouches-du-Rhône

Le restaurant Phan Gia organise une soirée festive à l’occasion du nouvel an Chinois.

Venez profiter d’un repas traditionnel Vietnamien et assister à la danse du dragon. .

Restaurant Phan Gia 36 cours de la République

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 00:00:00



