2023-02-04 14:00:00 – 2023-02-04 Châtillon-Coligny

Loiret Châtillon-Coligny 5 EUR Nouvel an Chinois à Châtillon-Coligny organisé par les associations Wu Xing Tao et Encore plus Loing, à partir de 14h à la salle des fêtes. Ateliers de créations (cartonnage, calligraphie…). À 16h : cérémonie du thé suivi de démonstration de danse chinoise avec initiation. À 17h spectacle avec démonstration de Qi Gong et Tai Ji, chants et saynètes des enfants. Et enfin un lâcher de ballons biodégradables à la tombée de la nuit. Nouvel an Chinois +33 6 73 96 48 10 Pixabay

