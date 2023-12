Nouvel an chinois : atelier de calligraphie Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Nouvel an chinois : atelier de calligraphie Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 10 février 2024, Paris. Le samedi 10 février 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit Sur réservation A l’occasion du nouvel an chinois, venez découvrir l’art de la calligraphie chinoise avec l’Association Fête des caractères chinois ! A l’occasion du nouvel an chinois, venez découvrir l’art de la calligraphie chinoise en apprenant à écrire le caractère chinois 福 en 5 styles différents. Après l’atelier, vous pourrez repartir avec 5 caractères chinois représentant le bonheur à offrir à vos proches avez vos meilleurs souhaits pour l’année du Dragon. En Chine, transmettre le caractère bonheur en calligraphie est un rituel traditionnel du nouvel an chinois. En partenariat avec l’association Fête des caractères chinois. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE ANIMATION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE). OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 DÉCEMBRE. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

Détails
Code postal 75013
Lieu Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse 79 rue Nationale
Ville Paris

