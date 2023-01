NOUVEL AN CHINOIS À LA MUSE’BROC Lodève Lodève Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Lodève

NOUVEL AN CHINOIS À LA MUSE’BROC Lodève, 21 février 2023, Lodève Lodève. NOUVEL AN CHINOIS À LA MUSE’BROC Square Georges Auric Lodève Hérault

2023-02-21 – 2023-02-21 Lodève

Hérault Lodève EUR À vos agendas ! À vos baguettes !

Nous vous donnons rendez-vous pour célébrer ensemble le nouvel an chinois (en fait c’est surtout l’occasion de manger plein de gingembre et de sauce soja ensemble )

Claire a carte blanche et nous concocte de petites surprises !

Menu, tarif et plus d’infos à venir très prochainement … Un voyage de saveurs asiatiques dans un repas végétal et gourmand ! Lodève

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Square Georges Auric Lodève Hérault Ville Lodève Lodève lieuville Lodève Departement Hérault

Lodève Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve-lodeve/

NOUVEL AN CHINOIS À LA MUSE’BROC Lodève 2023-02-21 was last modified: by NOUVEL AN CHINOIS À LA MUSE’BROC Lodève Lodève 21 février 2023 Hérault Lodève Lodève, Hérault Square Georges Auric Lodève Hérault

Lodève Lodève Hérault