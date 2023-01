Nouvel an chinois à la Bibliothèque Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-18 – 2023-01-18

Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence 2 ateliers « Arbre à vœux » organisé par la Bibliothèque, le mercredi 18 et samedi 28 janvier.

Sur inscription par téléphone. La Bibliothèque Municipale Joseph-Roumanille célèbre le Nouvel An chinois avec des ateliers le mercredi 18 et samedi 28 janvier. bibliotheque@ville-srdp.fr +33 4 90 92 70 21 http://www.bibliotheque-saintremydeprovence.fr/ Bibliothèque municipale Joseph Roumanille 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence

