Saint-Bonnet-le-Château Loire EUR Pour célébrer le nouvel an chinois, Cin’étoile vous propose la projection de :

– White Snake

– H6

– Entre les deux projections : Intervention par Maryvonne Crépinge, thé et biscuits chinois si le protocole sanitaire le permet. +33 4 77 50 62 21 https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P4238.html Cinéma Cin’Etoile 1 route d’Augel Saint-Bonnet-le-Château

