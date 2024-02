Nouvel An Chinois 2024 Agey, samedi 24 février 2024.

Nouvel An Chinois 2024 Agey Côte-d’Or

Fête du Nouvel An chinois 2024 sous le signe du dragon. Une fête pour toute la famille avec

– Lectures pour les petits

– Histoire illustrée pour les un peu plus grands

– Théâtre de marionnettes chinoises

– chorale d’Agey

– Groupe VOLT

– interventions du club d’Aïkido de Sombernon et présentation d’une dance hip-hop

– Repas avec Monsieur L

À partir de 15 h, buvette et petite restauration sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 15:00:00

fin : 2024-02-24 23:00:00

Jardin du Soleil

Agey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ouch-in@laposte.net

L’événement Nouvel An Chinois 2024 Agey a été mis à jour le 2024-02-13 par COORDINATION CÔTE-D’OR