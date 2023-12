NOUVEL AN CAGOLE NOMADE Le Hasard Ludique Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 31 décembre 2023

de 22h00 à 05h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

✨ Early birds – arrivée avant 23h : 18€*

✨ arrivée à toute heure : 24€*

✨ sur place : 30€

Et si on fêtait la nouvelle année, en allant danser dans un espace où l’on se sent safe, à l’aise, où l’on s’habiller et bouger comme on le souhaite ?

Cagole Nomade débarque de Marseille pour réchauffer la capitale le temps d’un réveillon badass au Hasard Ludique ! Be ready !

On vous réserve une soirée où l’acceptation et la bienveillance sont maîtresses, où la scène est ouverte à tous•tes pour exprimer votre énergie et votre talent. Vous pourriez même vous retrouver sous les projecteurs en bougeant vos fesses sur du Sean Paul devant une foule chaleureuse et décomplexée !

Au programme de ce nouvel an : DJ sets de sons de badbitches, performances libres et show incroyable de l’équipe de Cagole Nomade : cirque enivrant, danses captivantes et shows drag hauts en couleur !

Cette année, dites adieu à la routine des réveillons classiques et venez briller sans retenue avec Cagole Nomade au Hasard Ludique : soirée queer, lgbtqia+friendly & safe !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



